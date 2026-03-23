Остин Ривз: мой брат никогда не давал мне выигрывать, и я вырос в ненависти к поражению

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Остин Ривз рассказал о своём становлении в спорте.

«Ничто не сравнится с победой. В детстве я ничего не выигрывал. Мой брат, он на два года старше меня, и я нигде не обыгрывал его… в баскетболе, бейсболе, теннисе, пинг-понге, он никогда не давал мне выигрывать. Поэтому я вырос в ненависти к поражению.

В день, когда я впервые обыграл его в баскетбол… Это было одно из лучших ощущений в моей жизни. Он был очень зол… Победа всё исправила», — приводит слова Ривза журналист Дейв Макменамин.

