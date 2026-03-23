Лука Дончич объяснил перепалку с Битадзе в матче с «Орландо»
Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич прокомментировал перепалку с грузинским центровым «Орландо Мэджик» Гогой Битадзе в матче регулярного чемпионата (105:104), состоявшемся вчера, 22 марта.
НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
104 : 105
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Орландо Мэджик: Банкеро - 16, Саггс - 14, Картер - 13, Картер - 13, Бейн - 12, Да Силва - 12, Кэйн - 10, Битадзе - 9, Ховард - 3, Пенда - 2, Ричардсон, Вагнер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 33, Ривз - 26, Кеннард - 13, Джеймс - 12, Эйтон - 9, Хэйс - 8, Хатимура - 2, Смарт - 2, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Тимме
«Он сказал, что переспит со всей моей семьёй. В тот момент у меня закончилось терпение. Я должен был защитить себя. Очевидно, я подвёл команду, получив этот последний технический фол. Я этого не хотел. Знаю, одноклубники поддерживают меня, я расстроил их сегодня», — сказал Дончич на пресс-конференции.
Ранее Битадзе высказался о конфликте с Дончичем.
Сейчас читают:
- 23 марта 2026
-
15:54
-
15:30
-
15:02
-
14:29
-
13:41
-
13:36
-
12:55
-
12:13
-
12:00
-
11:39
-
11:00
-
10:28
-
09:53
-
09:30
-
08:30
-
06:01
-
03:45
-
02:54
-
02:19
-
00:49
-
00:31
-
00:11
- 22 марта 2026
-
23:36
-
23:13
-
22:23
-
20:47
-
20:17
-
19:48
-
19:42
-
19:12
-
18:59
-
18:30
-
17:56
-
17:29
-
16:56