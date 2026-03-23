Лука Дончич объяснил перепалку с Битадзе в матче с «Орландо»

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич прокомментировал перепалку с грузинским центровым «Орландо Мэджик» Гогой Битадзе в матче регулярного чемпионата (105:104), состоявшемся вчера, 22 марта.

«Он сказал, что переспит со всей моей семьёй. В тот момент у меня закончилось терпение. Я должен был защитить себя. Очевидно, я подвёл команду, получив этот последний технический фол. Я этого не хотел. Знаю, одноклубники поддерживают меня, я расстроил их сегодня», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Ранее Битадзе высказался о конфликте с Дончичем.