Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лука Дончич объяснил перепалку с Битадзе в матче с «Орландо»

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич прокомментировал перепалку с грузинским центровым «Орландо Мэджик» Гогой Битадзе в матче регулярного чемпионата (105:104), состоявшемся вчера, 22 марта.

НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
104 : 105
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Орландо Мэджик: Банкеро - 16, Саггс - 14, Картер - 13, Картер - 13, Бейн - 12, Да Силва - 12, Кэйн - 10, Битадзе - 9, Ховард - 3, Пенда - 2, Ричардсон, Вагнер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 33, Ривз - 26, Кеннард - 13, Джеймс - 12, Эйтон - 9, Хэйс - 8, Хатимура - 2, Смарт - 2, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Тимме

«Он сказал, что переспит со всей моей семьёй. В тот момент у меня закончилось терпение. Я должен был защитить себя. Очевидно, я подвёл команду, получив этот последний технический фол. Я этого не хотел. Знаю, одноклубники поддерживают меня, я расстроил их сегодня», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Ранее Битадзе высказался о конфликте с Дончичем.

