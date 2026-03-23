Егор Дёмин назвал 19-летнего студента, который напоминает ему Дюранта и Тейтума

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мыслями о потенциале 19-летнего лёгкого форварда NCAA Эй Джей Дибанцы. По мнению россиянина, у Дибанцы есть всё, чтобы выступать на самом высоком уровне.

«Он правда будет большим игроком. Часто слышу сравнения с Кевином Дюрантом, Джейсоном Тейтумом — и, честно говоря, я это полностью поддерживаю. У него много работы на средней дистанции, он агрессивно идёт в проход, отлично играет на быстром переходе, очень мощный физически, невероятный атлет. У него действительно есть всё, чтобы играть на самом высоком уровне», – приводит слова Дёмина New York Post.

Отметим, что Дибанца представляет BYU*, где в прошлом сезоне выступал и Егор.

BYU — организация, включённая Министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации.

