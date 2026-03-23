Единая лига объявила символическую пятёрку недели

Пресс-служба Единой лиги опубликовала символическую пятёрку баскетболистов прошедшей игровой недели сезона-2025/2026.

Символическая пятёрка Единой лиги на 23 марта:

1. Кирилл Попов, «Пари Нижний Новгород».

2. Джеремайя Мартин, «Локомотив-Кубань».

3. Андрей Зубков, МБА-МАИ.

4. Георгий Жбанов, «Зенит».

5. Никита Курбанов, ЦСКА.

После 32 матчей турнирную таблицу возглавляет действующий чемпион — ЦСКА (29 побед при трёх поражениях). На втором месте идёт казанский УНИКС — 28 побед и пять поражений. На третьей строчке располагается вице-чемпион прошлого сезона — санкт-петербургский «Зенит» (24 победы и 10 поражений).