Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига объявила символическую пятёрку недели

Комментарии

Пресс-служба Единой лиги опубликовала символическую пятёрку баскетболистов прошедшей игровой недели сезона-2025/2026.

Символическая пятёрка Единой лиги на 23 марта:

1. Кирилл Попов, «Пари Нижний Новгород».
2. Джеремайя Мартин, «Локомотив-Кубань».
3. Андрей Зубков, МБА-МАИ.
4. Георгий Жбанов, «Зенит».
5. Никита Курбанов, ЦСКА.

После 32 матчей турнирную таблицу возглавляет действующий чемпион — ЦСКА (29 побед при трёх поражениях). На втором месте идёт казанский УНИКС — 28 побед и пять поражений. На третьей строчке располагается вице-чемпион прошлого сезона — санкт-петербургский «Зенит» (24 победы и 10 поражений).

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android