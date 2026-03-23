Шакил О’Нил назвал игрока, от которого зависит успех «Нью-Йорк Никс» в сезоне

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телеэксперт и аналитик американец Шакил О’Нил считает, что успех «Нью-Йорк Никс» в нынешнем сезоне будет зависеть от выступления центрового Карла Энтони-Таунса.

«Я считаю, что ключ к успеху – Карл Энтони-Таунс. Он тот парень, у которого есть потенциал для этого. Я постоянно говорю людям: если у вас есть щенок, который всегда возвращается, когда вы говорите ему вернуться, значит, из него получится хорошая собака. И каждый раз, когда он набирает 27, 28 очков, я думаю: «Вот как ты должен всегда играть». Но он так не играет», — сказал О’Нил в подкасте The Big Podcast.