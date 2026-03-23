Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

18-летний игрок набрал 103 очка в баскетбольном матче

18-летний игрок набрал 103 очка в баскетбольном матче
Комментарии

Форвард команды WB-Pantterit Нантти Руухилахти набрал 103 очка в матче юниорского чемпионата Финляндии (U19). Его команда разгромила BC Nokia со счётом 186:77.

«Было много передач, командная игра. У меня просто пошла игра, рука разогрелась – всё залетало. Так и набрались эти 103 очка. Никогда не ожидаешь, что всё так полетит. Когда я набрал первые 23 очка, появилось ощущение, что можно накидать очень много.

Когда к перерыву у меня было уже 68 очков, мы решили идти за сотней», – рассказал Руухилахти изданию Yle.

Руухилахти провёл на площадке 33 минуты, реализовал 39 из 55 двухочковых бросков и три из четырёх трёхочковых, а также 16 из 23 штрафных. Кроме того, он сделал восемь подборов, пять перехватов и отдал две передачи.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android