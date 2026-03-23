18-летний игрок набрал 103 очка в баскетбольном матче

Форвард команды WB-Pantterit Нантти Руухилахти набрал 103 очка в матче юниорского чемпионата Финляндии (U19). Его команда разгромила BC Nokia со счётом 186:77.

«Было много передач, командная игра. У меня просто пошла игра, рука разогрелась – всё залетало. Так и набрались эти 103 очка. Никогда не ожидаешь, что всё так полетит. Когда я набрал первые 23 очка, появилось ощущение, что можно накидать очень много.

Когда к перерыву у меня было уже 68 очков, мы решили идти за сотней», – рассказал Руухилахти изданию Yle.

Руухилахти провёл на площадке 33 минуты, реализовал 39 из 55 двухочковых бросков и три из четырёх трёхочковых, а также 16 из 23 штрафных. Кроме того, он сделал восемь подборов, пять перехватов и отдал две передачи.