«Париж» назначил самого молодого главного тренера в истории Евролиги

Баскетбольный клуб «Париж» объявил о назначении Джулиуса Томаса исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона. 28-летний специалист сменил на этом посту Франческо Табеллини, сообщает пресс-служба клуба.

Томас станет самым молодым главным тренером в истории Евролиги. Ранее рекорд принадлежал Гашперу Поточнику, который дебютировал на посту главного тренера «Олимпии» в декабре 2008 года в возрасте 27 лет 11 месяцев 19 дней. Однако Томас, в отличие от словенца, возглавит команду полноценно, а не как временная замена.

Кадровые изменения во французском клубе произошли на фоне сложного сезона в Евролиге, где команда занимает 17-е место с результатом 12 побед — 21 поражение. При этом в национальном чемпионате «Париж» идёт на третьей строчке.