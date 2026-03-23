Фото: Егор Дёмин посетил матч НБА в форме звезды женского баскетбола
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин пришёл на домашний матч команды в джерси клуба WNBA «Нью-Йорк Либерти» под номером 20, который принадлежит звёздной баскетболистке Сабрине Ионеску. Оба клуба базируются в «Барклайс-центре».

«Поддерживаем наших из «Либерти», — говорится в подписи к фото пресс-службы «Бруклина».

Напомним, Дёмин пропускает остаток нынешнего сезона НБА из-за усилившейся боли в левой стопе, связанной с подошвенным фасциитом.

В своём дебютном сезоне в североамериканской лиге россиянин принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 10,3 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,3 передачи. Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым номером на драфте НБА 2025 года.

