Йокич: лидеру команды нужно иногда быть плохим парнем. И это мой следующий шаг

Центровой «Денвер Наггетс» сербский баскетболист Никола Йокич рассказал, что по-прежнему старается совершенствоваться как лидер команды.

«Я забочусь о своём теле и, даже несмотря на небольшие травмы, играю и всегда готов помочь команде. Не скажу, что горжусь этим, но это действительно важно в нашем деле и в спорте в целом. Стараюсь быть лучшим товарищем по команде, лучшим лидером, а также не спорить с судьями.

В психологическом плане важно не тратить силы на то, что ты не можешь контролировать. Я думаю, что лидеру иногда нужно быть плохим парнем. Думаю, это мой следующий шаг», — приводит слова Йокича портал Basketball Network.