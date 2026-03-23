Аналитик Колин Коухерд объяснил, почему у Джордана больше ауры, чем у Леброна

Аналитик Колин Коухерд высказался о различиях в восприятии Майкла Джордана и Леброна Джеймса. По его мнению, эпоха, в которую играл Джордан, сформировала вокруг него особую ауру, которой нет у нынешней звезды НБА.

«Тогда не было социальных сетей. Одной из причин, по которой Майкл считался таким увлекательным персонажем, было то, что мы ничего не знали о его личной жизни. Тогда не существовало таких платформ, поэтому нам оставались только его баскетбол и его стиль в одежде. Это было единственным способом узнать о Майкле.

Сейчас мы знаем о Леброне слишком много. Поэтому он не кажется каким-то особенным.

Тебе приходилось либо покупать кроссовки Майкла, либо ходить на его матчи. Так ты мог увидеть или услышать о величии Майкла. Леброн же везде. Леброн ничего не мог с этим поделать. В Майкле есть таинственность и уникальность», — сказал Коухерд в своем подкасте на канале Volume Sports.

При этом аналитик подчеркнул, что не считает себя хейтером Леброна и в последние годы называет его величайшим игроком в истории баскетбола. Однако, по его словам, когда речь заходит об ауре, выбор очевиден.

Больше Леброна в НБА не сыграл никто. Его рекорд простоит долго — и вот почему
