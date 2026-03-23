Два ключевых игрока «Лейкерс» могут пропустить матч с «Детройтом»

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» рискует потерять двух важных игроков ротации в предстоящей встрече с «Детройт Пистонс». Форварды Руи Хатимура и Маркус Смарт внесены в список травмированных как игроки, чьё участие в матче находится под вопросом.
Хатимура испытывает дискомфорт в правой икроножной мышце, а Смарт — в правом голеностопе. Также под вопросом участие форварда Макси Клебера, который продолжает восстанавливаться после проблем со спиной, сообщает BasketNews.
«Лейкерс» подходят к игре на победной серии из девяти матчей. В последней встрече калифорнийцы одолели «Орландо» благодаря точному броску Люка Кеннарда на последних секундах. С результатом 46-25 команда занимает третье место в Западной конференции.