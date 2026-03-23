«Нелепо». Скип Бэйлесс раскритиковал НБА за отмену дисквалификации Дончича

Известный аналитик Скип Бэйлесс раскритиковал лигу за решение отменить технический фол разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича, который должен был стать для словенца 16-м в сезоне и автоматически привести к дисквалификации на один матч.

НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
104 : 105
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Орландо Мэджик: Банкеро - 16, Саггс - 14, Картер - 13, Картер - 13, Бейн - 12, Да Силва - 12, Кэйн - 10, Битадзе - 9, Ховард - 3, Пенда - 2, Ричардсон, Вагнер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 33, Ривз - 26, Кеннард - 13, Джеймс - 12, Эйтон - 9, Хэйс - 8, Хатимура - 2, Смарт - 2, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Тимме

Инцидент произошёл в субботней игре с «Орландо». Словесная перепалка Дончича с центровым «Мэджик» Гогой Битадзе привела к тому, что обоим выписали технические замечания. Однако на следующий день НБА отменила наказание для звезды «Лейкерс», сохранив его в строю на матч с «Детройтом».

«Технический Дончича отменили? Нелепо. Он явно начал первым, Гога ответил, а затем Лука продолжил конфликт на всей площадке. Но НБА, очевидно, не хочет терять своего главного шоумена, который постоянно спорит с судьями», — написал Бэйлесс на своей странице в соцсети X.

Сейчас на счету Дончича 15 технических фолов. Он остаётся в одном шаге от автоматической дисквалификации. «Лейкерс» (46-25) занимают третье место на Западе.

Сейчас читают:
Лука Дончич объяснил перепалку с Битадзе в матче с «Орландо»
