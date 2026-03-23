«Нелепо». Скип Бэйлесс раскритиковал НБА за отмену дисквалификации Дончича

Известный аналитик Скип Бэйлесс раскритиковал лигу за решение отменить технический фол разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича, который должен был стать для словенца 16-м в сезоне и автоматически привести к дисквалификации на один матч.

Инцидент произошёл в субботней игре с «Орландо». Словесная перепалка Дончича с центровым «Мэджик» Гогой Битадзе привела к тому, что обоим выписали технические замечания. Однако на следующий день НБА отменила наказание для звезды «Лейкерс», сохранив его в строю на матч с «Детройтом».

«Технический Дончича отменили? Нелепо. Он явно начал первым, Гога ответил, а затем Лука продолжил конфликт на всей площадке. Но НБА, очевидно, не хочет терять своего главного шоумена, который постоянно спорит с судьями», — написал Бэйлесс на своей странице в соцсети X.

Сейчас на счету Дончича 15 технических фолов. Он остаётся в одном шаге от автоматической дисквалификации. «Лейкерс» (46-25) занимают третье место на Западе.