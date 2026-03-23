«Никогда не проигрывал в финалах». О'Нил — о величайшем, по его мнению, баскетболисте

Бывший центровой НБА Шакил О'Нил вернулся к дискуссии о величайшем баскетболисте всех времён. По его словам, один статистический факт отделяет Майкла Джордана от всех остальных.

«Майк — величайший игрок всех времен благодаря тому, как он играл, как доминировал на площадке, и тому, что он никогда не проигрывал в финалах.

Я играл с Коби [Брайантом], я знаю, каким убийцей он был. Но для меня как ребёнка, который смотрел на Майкла, играл против него, а потом стал единственным, кто одолел его в плей-офф, после чего он ушёл на три года, а затем вернулся и выиграл ещё три титула… Да, он был совершенно другим», — сказал О'Нил в своём подкасте.