Кевин Гарнетт раскритиковал современную игру в НБА, назвав её «показухой»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс», а ныне аналитик американец Кевин Гарнетт выразил недовольство современной игрой в североамериканской организации.

«Сегодняшняя игра стала намного быстрее, техничнее. Теперь парни слишком часто используют дриблинг. Если хочешь, то можешь перейти к атаке. И всё это стало показухой, своего рода шоу. Игра уже не про спорт», — приводит слова Гарнетта портал Basketball Network.

Напомним, турнирную таблицу лиги возглавляет клуб «Оклахома-Сити Тандер», одержав 56 побед и потерпев 15 поражений.

Ранее Кевин Гарнетт назвал главного претендента на звание MVP НБА.

