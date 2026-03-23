«Смирился, что не смогу заполнить эту пустоту». Дюрант — о завершении карьеры в баскетболе

37-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также форвард техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант поделился мнением о завершении карьеры в баскетболе.

«За последние несколько лет я смирился с тем, что никогда не смогу заполнить эту пустоту. И я бы даже не назвал это пустотой. Меня наполняют мелочи, которые связаны с баскетболом — просто товарищество, братство, люди, которых я встретил, просто общение с фанатами по всему миру. Это самая крутая часть [игры]. Я всё ещё могу играть в баскетбол. Я всё ещё могу ходить в спортзал, бросать мяч и иметь рутину, сосредоточенную на баскетболе, когда закончу играть», — приводит слова Дюранта портал Hoopshype.