Мексиканский баскетболист может войти в историю на драфте НБА

19-летний мексиканский баскетболист Карим Лопес может стать первым в истории игроком, родившимся в Мексике, который будет выбран в первом раунде драфта НБА. Согласно текущим прогнозам экспертов, Лопес может быть выбран под 11-м номером.

«Это была моя мечта и цель на протяжении всей жизни – играть в НБА. Честно говоря, с тех пор, как я себя помню. Мне было, наверное, лет пять, когда я рисовал себя в НБА. Особенно здорово оказаться в этом положении прямо сейчас», – приводит слова Лопеса ESPN.

В текущем сезоне Лопес выступал за команду «Нью-Зиленд Брейкерс» в австралийской лиге NBL. В среднем за матч он набирал 11,9 очка и 6,1 подбора за 25,6 минуты, реализуя 49% бросков с игры.

Если Лопес будет выбран в первом раунде, он прервёт многолетнюю серию: ни один уроженец Мексики ранее не поднимался так высоко на драфте НБА. Его соотечественник Хорхе Гутьеррес во втором раунде драфта-2012 стал первым мексиканцем, сыгравшим в лиге.

Материалы по теме
Казинс назвал Луку Дончича лучшим игроком НБА
