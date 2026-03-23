Названы главные претенденты на Леброна Джеймса в следующем сезоне

Наиболее вероятными местами продолжения карьеры американского форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса называют «Кливленд Кавальерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на инсайдера Сэма Эмика.

«Ещё в конце января, вскоре после того, как ESPN опубликовал детали о напряжённости в отношениях Джеймса с организацией «Лейкерс», в лиге сложился широкий консенсус: он ни за что не вернётся в форме Лос-Анджелеса. «Кливленд» и «Голден Стэйт» назывались и до сих пор называются руководителями клубов как наиболее вероятные варианты», — пишет Эмик.

В своём 23-м сезоне НБА Леброн продолжает оставаться одним из ключевых игроков лиги, набирая 21,1 очка, 5,8 подбора и 6,8 передачи в среднем за матч.