Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пирс — о возвращении Тейтума: не дайте медиа вбить клин между ним и Брауном

Комментарии

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Пол Пирс призвал игроков «Бостон Селтикс» не обращать внимания на разговоры о том, что возвращение Джейсона Тейтума нарушило игровую «химию» коллектива.

«Не дайте медиа вбить клин между тем, что происходит. У медиа есть сила заставить их говорить друг о друге и рассуждать о том, как они вписываются в систему, кто чем жертвует. Я бы посоветовал [Джейлену] Брауну просто продолжать играть в свою игру. Тейтум настолько хорош, что он сам разберётся.

Они оба хотят побеждать. Они нравятся друг другу. Ничто не должно мешать победе», — заявил Пирс на подкасте No Fouls Given.

Тейтум вернулся на паркет в начале марта после разрыва ахиллова сухожилия, полученного в мае 2025 года. За восемь проведённых матчей он набрал в среднем 19,1 очка и совершил 8,9 подбора при 38,8% реализации с игры. «Селтикс» выиграли пять из этих восьми встреч.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android