Казинс назвал Луку Дончича лучшим игроком НБА

Бывший центровой «Лос-Анджелес Клипперс» Демаркус Казинс заявил, что словенский разыгрывающий Лука Дончич на данный момент является лучшим игроком НБА и главным претендентом на звание MVP. Словенский разыгрывающий привёл «Лос-Анджелес Лейкерс» к девяти победам подряд, демонстрируя доминирование, которое Казинс сравнил с доминированием эпохи Уилта Чемберлена.

«Лука определённо должен рассматриваться как главный претендент на MVP в этом сезоне. Исходя из этого отрезка, я бы включил его в первую сборную всех звёзд. Команда резко прибавила, плюс они стабильно побеждают в очень сложной Западной конференции. Прямо сейчас, говоря о Луке, я бы сказал, что он лучший игрок в НБА», — сказал Казинс в подкасте Run It Back.

За последние девять матчей Дончич набирал в среднем 40,0 очка, 8,4 подбора и 7,4 передачи, реализуя около 50% бросков с игры и 40,3% – из-за дуги. «Лейкерс» одержали девять побед подряд и занимают третье место в Западной конференции.