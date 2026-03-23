Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Казинс назвал Луку Дончича лучшим игроком НБА

Бывший центровой «Лос-Анджелес Клипперс» Демаркус Казинс заявил, что словенский разыгрывающий Лука Дончич на данный момент является лучшим игроком НБА и главным претендентом на звание MVP. Словенский разыгрывающий привёл «Лос-Анджелес Лейкерс» к девяти победам подряд, демонстрируя доминирование, которое Казинс сравнил с доминированием эпохи Уилта Чемберлена.

«Лука определённо должен рассматриваться как главный претендент на MVP в этом сезоне. Исходя из этого отрезка, я бы включил его в первую сборную всех звёзд. Команда резко прибавила, плюс они стабильно побеждают в очень сложной Западной конференции. Прямо сейчас, говоря о Луке, я бы сказал, что он лучший игрок в НБА», — сказал Казинс в подкасте Run It Back.

За последние девять матчей Дончич набирал в среднем 40,0 очка, 8,4 подбора и 7,4 передачи, реализуя около 50% бросков с игры и 40,3% – из-за дуги. «Лейкерс» одержали девять побед подряд и занимают третье место в Западной конференции.

