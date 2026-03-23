Кевин Дюрант вспомнил, как впервые в жизни встретился с Майклом Джорданом

Кевин Дюрант вспомнил, как впервые в жизни встретился с Майклом Джорданом
37-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также форвард техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант вспомнил о первой встрече с легендарным шестикратным чемпионом НБА соотечественником Майклом Джорданом.

«Я бы сказал, что это было в конце 1990-х. Помню, как смотрел матч плей-офф «Чикаго», так что это было где-то в 1996-1997 году. Это был первый матч, на котором я вживую наблюдал за игрой Майкла Джордана. Конечно, я видел нарезки по телевизору, но тогда я просто сидел и смотрел, как он играет. Создавалось ощущение, будто на него была направлена камера. Его присутствие на площадке и всё, что с ним связано, а также истории о нём, которые рассказывали все вокруг, да и баскетбольный мир в целом, делали всё, что Майкл совершал, чем-то невероятным», — приводит слова Дюранта портал Basketball Network.

Нас ждут два крутых достижения в НБА. Леброн и Дюрант перепишут историю
Нас ждут два крутых достижения в НБА. Леброн и Дюрант перепишут историю
