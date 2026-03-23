Кармело Энтони назвал «настоящего MVP» сезона-2026 в НБА

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кармело Энтони высказался о гонке за звание самого ценного игрока лиги. По его мнению, разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер заслуживает награды вне зависимости от того, что говорят медиа.

«Игроки знают, кто настоящий MVP. Это всё, что имеет значение. Медиа могут голосовать как хотят, но игроки знают, кто MVP. Спросите игроков. Потому что мы знаем, с кем мы играли, против кого выходили, как конкурировали. Мы знаем мелкие детали, которые медиа не видят и не понимают, потому что они оперируют цифрами, аналитикой и нарративами.

Для меня выбор очевиден. Это Шей. Это лучшая команда в НБА. Лучший игрок в этой команде. С этим трудно спорить. Когда ты видишь MVP, ты знаешь, что это MVP», — заявил Энтони в подкасте 7PM in Brooklyn.