Зак Лоу: Вембаньяма — самый доминирующий защитник, которого я когда-либо видел

Инсайдер ESPN Зак Лоу заявил, что центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма уже сейчас является самым доминирующим оборонительным игроком в НБА.

«Не уверен, что какая-либо статистическая система может измерить то, что он делает в защите в каждом владении. Всё меняется, когда он на площадке, и я даже не знаю, как это измерить. Он уже самый доминирующий защитник, которого я когда-либо видел. Я не такой старый, но видел Гарнетта, Оладжьювона, Леонарда… всех парней после 70-х, и я не помню ничего подобного», — приводит слова Лоу ESPN.

Вембаньяма проводит второй сезон в НБА. В нынешней регулярке 22-летний француз набирает 24,6 очка, 10,8 подбора и 3,8 блок-шота в среднем за матч. «Спёрс» с результатом 44-24 занимают второе место в Западной конференции.

