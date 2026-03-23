Пол Пирс ответил, поставит ли Леброна выше Джордана, если Джеймс завоюет ещё два титула

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Пол Пирс поделился мнением о продолжающихся дебатах относительно величайшего игрока всех времён, в которых фигурируют соотечественники Майкл Джордан и Леброн Джеймс.

«Даже если Леброн выиграет ещё два чемпионских титула с «Лейкерс», я всё равно не поставлю его выше Майкла Джордана», — приводит слова Пирса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

Леброн является четырёхкратным чемпионом НБА, четырежды был признан MVP финальной серии и MVP регулярной серии, а также 22 раза принял участие в Матче всех звёзд и трижды становился победителем Олимпийских игр в составе сборной США.

Джордан является шестикратным чемпионом НБА, шесть раз был признан MVP финала и пять — MVP регулярной серии. Кроме того, Майкл дважды становился победителем Олимпийских игр в составе сборной США.

