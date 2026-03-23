«Фенербахче» близок к продлению контракта с Николо Мелли — Basket News

Стамбульский «Фенербахче» находится на финальной стадии переговоров о новом соглашении с центровым Николо Мелли, сообщает Basket News. Ожидается, что 35-летний итальянец подпишет многолетний контракт.

В нынешнем сезоне Мелли проводит на площадке почти 23 минуты, набирая 6,5 очка, 5,0 подбора и 1,6 передачи в среднем за матч при показателе полезности 9,6. Однако его ценность для команды Шарунаса Ясикявичюса выходит далеко за рамки статистики. Универсальность в защите позволяет «Фенербахче» перестраиваться, использовать итальянца как центрового при игре маленьким составом и сохранять плотность как под кольцом, так и на периметре.