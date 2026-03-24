Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Паскуаль заявил, что «Барселона» не собирается подписывать новичков
Комментарии

Главный тренер баскетбольного клуба «Барселона» Хавьер Паскуаль заявил, что клуб не будет совершать никаких приобретений, несмотря на крупное поражение от мадридского «Реала» (76:95) в чемпионате Испании. По словам наставника, команде необходимо сосредоточиться на текущем составе.

«Никаких подписаний не будет. Мы продолжим с теми, кто есть. Сегодня я больше не буду говорить на эту тему. Имена продолжают появляться, но мы должны сосредоточиться на этом сезоне. Слухи остаются слухами. Я их не комментирую, только наше настоящее», — приводит слова Паскуаля Mundo Deportivo.

Каталонцы выиграли первую четверть (18:15), но всё перевернулось во втором отрезке, который «Реал» забрал со счётом 36:11. «Это была игра, которая решилась во второй четверти. В остальных трёх мы конкурировали. Когда мы уступили в счёте, мы не смогли ответить», — добавил тренер.

Несмотря на поражение, Паскуаль призвал не драматизировать, назвав результат обычным поражением в регулярном сезоне чемпионата Испании, и переключил внимание на ближайшие встречи Евролиги. «Барселона» занимает 11-е место в турнирной таблице Евролиги с результатом 16-16.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android