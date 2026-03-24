Лука Дончич второй раз подряд признан игроком недели на Западе

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич получил звание лучшего игрока Западной конференции по итогам недели с 16 по 23 марта. Для словенца эта награда стала второй подряд.

В рамках девятиматчевой победной серии «Лейкерс» Дончич набирал не менее 30 очков в каждом матче. Ранее в истории НБА ни одному игроку не удавалось достичь такого показателя на отрезке из девяти побед подряд.

В среднем за этот период Дончич набирает 40,0 очка, 8,4 подбора и 7,4 передачи при реализации около 50% бросков с игры и 40,3% из-за – дуги. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал девять побед подряд и занимает третье место в Западной конференции.

Отметим, что на Востоке лушчим был признан разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл.