Центровой «Олимпиакоса» вернулся к тренировкам после 10-месячного восстановления от травмы

Центровой «Олимпиакоса» Мустафа Фалль приступил к полноценным тренировкам и готов помочь команде в решающих встречах сезона, сообщает Sport24.com. Француз пропустил почти 10 месяцев из-за разрыва сухожилия надколенника.

33-летний баскетболист получил травму 6 июня прошлого года в матче чемпионата Греции с «Панатинаикосом». С тех пор он не выходил на площадку. Сейчас Фалль выполняет программу тренировок без ограничений и полностью готов к играм.

Возвращение центрового станет серьёзным усилением для «Олимпиакоса» перед финальным отрезком сезона. В прошлом розыгрыше Евролиги Фалль провёл 35 матчей, набирая в среднем 5,8 очка и 2,9 подбора за 17 минут на площадке, обеспечивая надёжную защиту под кольцом.

Греческий клуб занимает второе место в турнирной таблице Евролиги и ведёт борьбу за высокие позиции перед плей-офф.

Материалы по теме
Евролига: результаты матчей на 20 марта
