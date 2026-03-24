Эй Смит оценил шансы «Лейкерс» на чемпионство в сезоне-2025/2026

Известный североамериканский журналист и эксперт Стивен Эй Смит высказался о шансах калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» завоевать титул в сезоне-2025/2026.

«Я бы не поставил на то, что «Лейкерс» обыграют «Сан-Антонио». Я бы не поставил на то, что «Лейкерс» обыграют «Оклахому», но на самом деле это третья по силе команда в Западной конференции, и их форма улучшается, а значит, мы не можем ничего исключать», — приводит слова Эй Смита аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

Напомним, в данный момент «озёрники» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции НБА, одержав 46 побед и потерпев 25 поражений.