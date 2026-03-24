В НБА не готовы платить Леброну Джеймсу $ 50 млн за сезон — инсайдер

Ни одна команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не готова предложить звезде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу контракт на сумму более $ 50 млн за следующий сезон.

По информации обозревателя из ESPN Рамоны Шелберн, «Лейкерс» рассматривают возможность продления соглашения с 41-летним форвардом, но только при условии значительного сокращения зарплаты.

«У меня такое ощущение, что идея играть за $ 50 млн где бы то ни было, вероятно, ушла в прошлое. Однако если Леброн готов играть за меньшие деньги и если это вписывается в планы «Лейкерс», я думаю, эта дверь открыта», — заявила Шелберн в эфире NBA Today.

В нынешнем сезоне Джеймс набирает в среднем 21,1 очка, 5,8 подбора и 6,8 передачи за игру. «Лейкерс» с результатом 46-25 занимают третье место в Западной конференции и выиграли девять матчей подряд. Действующий контракт форварда истекает по окончании сезона-2025/2026.