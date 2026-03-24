Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В НБА не готовы платить Леброну Джеймсу $ 50 млн за сезон — инсайдер

В НБА не готовы платить Леброну Джеймсу $ 50 млн за сезон — инсайдер
Комментарии

Ни одна команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не готова предложить звезде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу контракт на сумму более $ 50 млн за следующий сезон.

По информации обозревателя из ESPN Рамоны Шелберн, «Лейкерс» рассматривают возможность продления соглашения с 41-летним форвардом, но только при условии значительного сокращения зарплаты.

«У меня такое ощущение, что идея играть за $ 50 млн где бы то ни было, вероятно, ушла в прошлое. Однако если Леброн готов играть за меньшие деньги и если это вписывается в планы «Лейкерс», я думаю, эта дверь открыта», — заявила Шелберн в эфире NBA Today.

В нынешнем сезоне Джеймс набирает в среднем 21,1 очка, 5,8 подбора и 6,8 передачи за игру. «Лейкерс» с результатом 46-25 занимают третье место в Западной конференции и выиграли девять матчей подряд. Действующий контракт форварда истекает по окончании сезона-2025/2026.

Прощальный тур, который всех озолотит. Сыграет ли Леброн Джеймс за все 30 команд НБА?
Прощальный тур, который всех озолотит. Сыграет ли Леброн Джеймс за все 30 команд НБА?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android