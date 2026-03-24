32 очка Дончича и дабл-дабл Леброна не помогли «Лейкерс» одолеть лидера Востока «Детройт»

В ночь с 23 на 24 марта на арене «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Детройт Пистонс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в этой встрече одержала команда хозяев со счётом 113:110. Таким образом, прервалась девятиматчевая победная серия «озёрников».

Самым результативным игроком матча стал словенский защитник гостей Лука Дончич, на счету которого 32 очка, семь подборов и шесть передач. В активе звёздного американского лёгкого форварда Леброна Джеймса дабл-дабл из 12 очков и 10 передач. Также он совершил девять подборов, остановившись в шаге от трипл-дабла. Центровой команды с Багамских островов Деандре Эйтон в этом матче также сделал дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.

Американский центровой хозяев Джейлен Дюрен в этой встрече оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов. Его партнёр по команде Дэнисс Дженкинс набрал 30 очков.