Детройт Пистонс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 24 марта 2026, счет 113:110, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

32 очка Дончича и дабл-дабл Леброна не помогли «Лейкерс» одолеть лидера Востока «Детройт»
В ночь с 23 на 24 марта на арене «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Детройт Пистонс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в этой встрече одержала команда хозяев со счётом 113:110. Таким образом, прервалась девятиматчевая победная серия «озёрников».

Детройт Пистонс: Дженкинс - 30, Дюрен - 20, Харрис - 14, Робинсон - 12, Рид - 8, Леверт - 8, Хаертер - 7, Томпсон - 6, Грин - 6, Холланд - 2, Ланир, Смит
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 32, Ривз - 24, Эйтон - 13, Джеймс - 12, Хэйс - 11, Ларэвиа - 7, Кеннард - 6, Вандербилт - 4, Тьеро - 1, Кнехт, Джеймс, Клебер, Тимме, Бафкин

Самым результативным игроком матча стал словенский защитник гостей Лука Дончич, на счету которого 32 очка, семь подборов и шесть передач. В активе звёздного американского лёгкого форварда Леброна Джеймса дабл-дабл из 12 очков и 10 передач. Также он совершил девять подборов, остановившись в шаге от трипл-дабла. Центровой команды с Багамских островов Деандре Эйтон в этом матче также сделал дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.

Американский центровой хозяев Джейлен Дюрен в этой встрече оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов. Его партнёр по команде Дэнисс Дженкинс набрал 30 очков.

Революция в женской НБА! Теперь звёзды лиги смогут зарабатывать миллионы
