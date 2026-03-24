Филадельфия Сиксерс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 24 марта 2026, счет 103:123, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Лидер НБА «Оклахома» продлила серию побед до 12 матчей, нанеся поражение «Филадельфии»
В ночь с 23 на 24 марта на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Филадельфией Сиксерс» и «Оклахомой-Сити Тандер». Победу в этой встрече одержала команда гостей со счётом 123:103. Таким образом, «Тандер» одержали 12-ю подряд победу, а у «Сиксерс» прервалась двухматчевая победная серия в НБА.

Филадельфия Сиксерс: Эджкомб - 35, Уотфорд - 15, Боучэмп - 13, Пэйн - 10, Эдвардс - 8, Терри - 7, Драммонд - 6, Уокер - 4, Бона - 3, Мартин - 2, Лоури, Барлоу
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 22, Уильямс - 18, Уильямс - 18, Холмгрен - 17, Маккейн - 13, Хартенштайн - 10, Джо - 9, Уиггинс - 5, Уоллес - 5, Карузо - 4, Дорт - 2, Карлсон, Барнхайзер, Уильямс

Самым результативным игроком матча стал защитник «Филадельфии» с Багамских островов Ви Джей Эджкомб, набравший 35 очков и сделавший шесть подборов и четыре передачи.

У «Оклахомы» самым результативным стал канадский защитник Шей Гилджес-Александер, на счёту которого 22 очка и пять подборов и передач. Также немецкий центровой команды Айзея Хартенштайн оформил дабл-дабл из 10 очков и 12 подборов.

