Майами Хит — Сан-Антонио Спёрс, результат матча 24 марта 2026, счет 136:111, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» обыграть «Майами»
Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Майами на стадионе «Касейя Центр» и закончилась победой гостей со счётом 136:111.

НБА — регулярный чемпионат
24 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
111 : 136
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Майами Хит: Пауэлл - 21, Адебайо - 18, Хирроу - 18, Гарднер - 9, Уиггинс - 9, Жакез-мл. - 8, Якуционис - 8, Уэр - 7, Ларссон - 7, Джонсон - 4, Митчелл - 2, Фонтеккио, Йович, Смит
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Харпер - 21, Джонсон - 21, Касл - 19, Фокс - 14, Барнс - 13, Брайант - 6, Васселл - 6, Корнет - 5, Шампани - 3, Олиник - 2, Маклафлин, Бийомбо, Пламли, Уотерс III

Самым результативным в составе победителей стал Виктор Вембаньяма, который оформил дабл-дабл из 26 очков и 14 подборов.

Лучшую результативность в «Майами» показал Норман Пауэлл, набрав 21 очко.

Таким образом, «Сан-Антонио» продлил победную серию до шести матчей. «Майами», в свою очередь, продлил серию поражений до пяти игр. В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» встретится с «Кливленд Кавальерс», а «Сан-Антонио» сыграет с «Мемфис Гриззлис». Оба матча пройдут 26 марта.

Календарь матчей НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
Революция в женской НБА! Теперь звёзды лиги смогут зарабатывать миллионы
Революция в женской НБА! Теперь звёзды лиги смогут зарабатывать миллионы
