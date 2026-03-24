Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» обыграть «Майами»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Майами на стадионе «Касейя Центр» и закончилась победой гостей со счётом 136:111.

Самым результативным в составе победителей стал Виктор Вембаньяма, который оформил дабл-дабл из 26 очков и 14 подборов.

Лучшую результативность в «Майами» показал Норман Пауэлл, набрав 21 очко.

Таким образом, «Сан-Антонио» продлил победную серию до шести матчей. «Майами», в свою очередь, продлил серию поражений до пяти игр. В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» встретится с «Кливленд Кавальерс», а «Сан-Антонио» сыграет с «Мемфис Гриззлис». Оба матча пройдут 26 марта.