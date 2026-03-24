Маккаби Тель-Авив — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Даллас Маверикс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 24 марта 2026, счет 131:137 OT, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

32 очка Флэгга не спасли «Даллас» от проигрыша «Голден Стэйт» без Карри в овертайме
Комментарии

В ночь с 23 на 24 марта мск на паркете арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Маверикс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 137:131 OT.

НБА — регулярный чемпионат
24 марта 2026, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
131 : 137
ОТ
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс: Флэгг - 32, Гэффорд - 20, Маршалл - 16, Кристи - 15, Томпсон - 15, Пулакидас - 9, Вашингтон - 9, Багли III - 9, Нембард - 4, Миддлтон - 2, Пауэлл, Джонсон, Смит
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 23, Порзингис - 22, Подзиемски - 20, Пэйтон II - 17, Сантос - 16, Крайер - 14, Ричард - 12, Грин - 11, Спенсер - 2, Мелтон, Пост, Леонс, Юртсевен

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Далласа» Купер Флэгг — 32 очка, четыре подбора и девять ассистов. У «Голден Стэйт» больше всех набрал лёгкий форвард Моузес Муди — 23 очка, три подбора и три результативных паса. Гости провели встречу без своего травмированного лидера — разыгрывающего защитника Стефена Карри.

Это поражение стало для «Маверикс» четвёртым подряд. «Уорриорз», напротив, прервали неудачную трёхматчевую серию.

