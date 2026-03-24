32 очка Флэгга не спасли «Даллас» от проигрыша «Голден Стэйт» без Карри в овертайме

В ночь с 23 на 24 марта мск на паркете арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Маверикс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 137:131 OT.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Далласа» Купер Флэгг — 32 очка, четыре подбора и девять ассистов. У «Голден Стэйт» больше всех набрал лёгкий форвард Моузес Муди — 23 очка, три подбора и три результативных паса. Гости провели встречу без своего травмированного лидера — разыгрывающего защитника Стефена Карри.

Это поражение стало для «Маверикс» четвёртым подряд. «Уорриорз», напротив, прервали неудачную трёхматчевую серию.