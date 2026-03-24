Маккаби Тель-Авив — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Портленд Трэйл Блэйзерс — Бруклин Нетс, результат матча 24 марта 2026, счет 134:99, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бруклин» без Дёмина проиграл восьмой матч НБА подряд, уступив 35 очков «Портленду»
Комментарии

В ночь с 23 на 24 марта мск на паркете арены «Мода-центр» в Портленде (США, штат Орегон) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 134:99.

НБА — регулярный чемпионат
24 марта 2026, вторник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
134 : 99
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Портленд Трэйл Блэйзерс: Камара - 35, Авдия - 18, Мюррэй - 16, Хендерсон - 13, Холидэй - 11, Тибулл - 10, Уэсли - 9, Клингэн - 7, Янгблад - 6, Сиссоко - 5, Ян - 4
Бруклин Нетс: Этьенн - 18, Уильямс - 16, Майнотт - 15, Джонсон - 12, Уилсон - 11, Клэкстон - 10, Сараф - 10, Смит - 5, Лидделл - 2, Агбаджи, Траоре

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Портленда» Тумани Камара, на счету которого 35 очков, три подбора и три ассиста. «Бруклин» провёл встречу без своих травмированных лидеров — лёгкого форварда Майкла Портера и российского разыгрывающего защитника Егора Дёмина, который уже не сыграет в текущем регулярном сезоне.

«Нетс» продлили серию поражений в НБА до восьми матчей.

