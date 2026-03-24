«Бруклин» без Дёмина проиграл восьмой матч НБА подряд, уступив 35 очков «Портленду»

В ночь с 23 на 24 марта мск на паркете арены «Мода-центр» в Портленде (США, штат Орегон) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 134:99.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Портленда» Тумани Камара, на счету которого 35 очков, три подбора и три ассиста. «Бруклин» провёл встречу без своих травмированных лидеров — лёгкого форварда Майкла Портера и российского разыгрывающего защитника Егора Дёмина, который уже не сыграет в текущем регулярном сезоне.

«Нетс» продлили серию поражений в НБА до восьми матчей.