Дубай Баскетбол — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Результаты игрового дня НБА 24 марта

В ночь с 23 на 24 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли 10 матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 24 марта:

«Детройт Пистонс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 113:110;
«Майами Хит» — «Сан-Антонио Спёрс» — 111:136;
«Орландо Мэджик» — «Индиана Пэйсерс» — 126:128;
«Филадельфия Сиксерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 103:123;
«Атланта Хоукс» — «Мемфис Гриззлиз» — 146:107;
«Чикаго Буллз» — «Хьюстон Рокетс» — 132:124;
«Юта Джаз» — «Торонто Рэпторс» — 127:143;
«Даллас Маверикс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 131:137 OT;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Бруклин Нетс» — 134:99;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Милуоки Бакс» — 129:96.

