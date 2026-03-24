Дубай Баскетбол — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Пиппен вновь раскритиковал Джордана в рекламном ролике

Бывший партнёр Майкла Джордана по «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен вновь выступил с критикой в адрес легендарного одноклубника. В рекламном ролике для бренда Mr. Pibb он иронично обыграл распространённое мнение о том, что в их дуэте он всегда был вторым, сообщает Daily Mail. Пиппен начал с намёка на собственную фамилию (Pipp), созвучную с названием напитка (Pibb).

«Когда вы думаете о Pibb, о чём вы думаете? О втором месте? Когда что-то так долго считается вторым, мы слепо принимаем это как истину. 10-летний план, построенный на маркетинге, соцсетях и многосерийных документальных фильмах. Да, я это сказал. Pibb — это величайший, не поправляйте меня», — приводит слова Пиппена источник.

В последние годы напряжённость в отношениях двух легенд подогревалась и личными обстоятельствами: бывшая супруга Пиппена Ларса начала встречаться с сыном Джордана Маркусом (пара с тех пор рассталась). Сам Пиппен ранее признавался, что ему больно осознавать отсутствие близости с бывшим партнёром, который, несмотря на годы совместных побед, оставался для него скорее коллегой.

