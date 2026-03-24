«Может обыгрывать любого». Кириленко назвал клуб, достойный перехода в Единую лигу

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко выразил уверенность, что «Динамо» из Владивостока достойно выступать в Единой лиге ВТБ. В настоящий момент команда играет в Суперлиге.

«Финал четырёх» Кубка России показал, что «Динамо» (Владивосток) играло абсолютно на уровне Единой лиги ВТБ. Если мы говорим исключительно про спортивную составляющую, то команда достойна и способна выступать в этом турнире. В отдельных матчах может обыгрывать любого», — приводит слова Кириленко ТАСС.

В Кубке России — 2026 «Динамо» заняло третье место. Победителем стал клуб МБА-МАИ.

