Дубай Баскетбол — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Бывший скаут НБА назвал условие, при котором Дёмин станет лучше как разыгрывающий

Бывший скаут НБА назвал условие, при котором Дёмин станет лучше как разыгрывающий
Бывший скаут НБА Марин Седлачек оценил дебютный сезон российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. Эксперт поставил низкую оценку атакующей эффективности новичка, отметив, что тот должен адаптироваться к стилю лиги.

«За атакующую эффективность я бы поставил ему тройку [из пяти баллов]. Его атаки со средней напрямую связаны с возможностью проходить под кольцо или самому находить свободное пространство. Таков стиль НБА: у вас есть либо трёхочковый бросок, либо бросок из-под кольца.

Броска со средней дистанции практически не существует. Как только Егор начнёт улучшать свой проход, он станет гораздо полезнее в качестве разыгрывающего», — приводит слова Седлачека Okko Sport.

