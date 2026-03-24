Дубай Баскетбол — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Бывший скаут НБА высказался о травмах Егора Дёмина в дебютном сезоне за «Бруклин»

Бывший скаут НБА высказался о травмах Егора Дёмина в дебютном сезоне за «Бруклин»
Бывший скаут НБА Марин Седлачек одобрил решение «Бруклин Нетс» досрочно завершить сезон для российского разыгрывающего Егора Дёмина. По словам эксперта, у 20-летнего баскетболиста было несколько микротравм в течение сезона, поэтому клуб не стал рисковать.

«Подошвенный фасциит Егора – это микротравма. У него их было несколько в течение сезона, поэтому в «Нетс» решили не заставлять его играть остаток сезона. Лучше просто расслабиться и быть готовым к следующему», – заявил Седлачек в подкасте «Балканский подход».

Дёмин проводит дебютный сезон в НБА. В регулярном чемпионате он принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 9,8 очка, 4,2 подбора и 3,6 передачи.

Материалы по теме
Бывший скаут НБА назвал условие, при котором Дёмин станет лучше как разыгрывающий
