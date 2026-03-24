Главная Баскетбол Новости

Адебайо объяснил перепалку со Споэльстрой во время матча «Майами» — «Сан-Антонио»

Комментарии

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо прокомментировал эмоциональный разговор с главным тренером Эриком Споэльстрой во время матча с «Сан-Антонио Спёрс», который завершился поражением его команды со счётом 111:136. По словам игрока, причиной напряжённости стало его стремление избежать попадания в плей-ин.

НБА — регулярный чемпионат
24 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
111 : 136
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Майами Хит: Пауэлл - 21, Адебайо - 18, Хирроу - 18, Гарднер - 9, Уиггинс - 9, Жакез-мл. - 8, Якуционис - 8, Уэр - 7, Ларссон - 7, Джонсон - 4, Митчелл - 2, Фонтеккио, Йович, Смит
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Харпер - 21, Джонсон - 21, Касл - 19, Фокс - 14, Барнс - 13, Брайант - 6, Васселл - 6, Корнет - 5, Шампани - 3, Олиник - 2, Маклафлин, Бийомбо, Пламли, Уотерс III

«Вы видите, что я делал на протяжении последних матчей. Я не хочу играть в плей-ин. Он должен меня защищать от меня самого, но я не хочу быть чёртовым плей-ин. В каждой игре я буду выходить и делать всё возможное, чтобы тащить команду и вырваться оттуда», — приводит слова Адебайо Basket News.

В проигранном матче 27-летний центровой провёл на площадке 29 минут, набрав 18 очков, три подбора и четыре передачи, реализовав 5 из 17 бросков с игры. В 62 матчах сезона его средние показатели составляют 20,4 очка, 9,9 подбора и 2,9 передачи при 44,7% с игры. «Майами» занимает седьмое место в Восточной конференции с результатом 35-35.

