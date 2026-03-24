Главная Баскетбол Новости

Керр: травма Муди выглядела очень плохо

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр сообщил тревожные новости о состоянии защитника Моузеса Муди, который получил тяжёлую травму колена в матче с «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой «Уорриорз» в овертайме со счётом 137:131.

НБА — регулярный чемпионат
24 марта 2026, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
131 : 137
ОТ
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс: Флэгг - 32, Гэффорд - 20, Маршалл - 16, Кристи - 15, Томпсон - 15, Пулакидас - 9, Вашингтон - 9, Багли III - 9, Нембард - 4, Миддлтон - 2, Пауэлл, Джонсон, Смит
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 23, Порзингис - 22, Подзиемски - 20, Пэйтон II - 17, Сантос - 16, Крайер - 14, Ричард - 12, Грин - 11, Спенсер - 2, Мелтон, Пост, Леонс, Юртсевен

Муди повредил левое колено в концовке игры, когда пытался завершить данк. Падение произошло без контакта с соперником, и баскетболист был унесён с площадки на носилках. После матча Керр сообщил, что игроку сделали рентген.

«Мы не знаем, что это, но выглядело это действительно плохо. Надеемся на лучшее. Каким бы ни был лучший сценарий, мы все на него надеемся, но выглядело это плохо», — цитирует Керра журналист The Athletic Рэй Альмеда в социальной сети X.

Муди вернулся в состав «Уорриорз» после 10-матчевого перерыва из-за растяжения запястья. В этой игре он набрал 23 очка, сделал три подбора, три передачи, три перехвата и два блок-шота за 34 минуты до момента травмы. В текущем сезоне Муди проводит лучший год в карьере, набирая 12,1 очка, 3,3 подбора и 1,6 передачи в среднем за 60 матчей.

