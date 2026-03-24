Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Вембаньяма назвал три причины, почему он достоин звания MVP

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма после победы над «Майами Хит» (136:111) заявил, что считает себя главным претендентом на звание MVP по итогам сезона. Французский суперзвезда привёл три аргумента в пользу своей кандидатуры.

НБА — регулярный чемпионат
24 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
111 : 136
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Майами Хит: Пауэлл - 21, Адебайо - 18, Хирроу - 18, Гарднер - 9, Уиггинс - 9, Жакез-мл. - 8, Якуционис - 8, Уэр - 7, Ларссон - 7, Джонсон - 4, Митчелл - 2, Фонтеккио, Йович, Смит
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Харпер - 21, Джонсон - 21, Касл - 19, Фокс - 14, Барнс - 13, Брайант - 6, Васселл - 6, Корнет - 5, Шампани - 3, Олиник - 2, Маклафлин, Бийомбо, Пламли, Уотерс III

«Я думал об этом. Сейчас идёт дискуссия, но я считаю, что должен лидировать в гонке, и постараюсь сделать так, чтобы к концу сезона никаких споров не осталось», — приводит слова Вембаньямы журналист The Athletic Джаред Вайссв соцсети X.

По мнению 22-летнего центрового, он заслуживает награду по трём причинам: он самый влиятельный защитник в лиге, его команда доминирует над действующим чемпионом «Оклахома-Сити» в личных встречах, а также потому, что «атакующее влияние измеряется не только очками».

В матче с «Майами» Вембаньяма набрал 26 очков, сделал 15 подборов и пять блок-шотов. В сезоне его средние показатели составляют 24,3 очка (более 50% с игры), 11,2 подбора и 3,0 передачи. Француз лидирует в НБА по блок-шотам (3,0 в среднем за матч), а «Спёрс» занимают второе место в Западной конференции (54-18) и входят в тройку лучших команд лиги по защитному рейтингу (110,4).

Конкурентами Вембаньямы в борьбе за награду являются Лука Дончич, Никола Йокич и действующий MVP Шей Гилджес-Александер.

