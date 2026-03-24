Грин раскритиковал легенду «Лейкерс» за комментарии по инциденту Дончича и Битадзе

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин ответил на высказывания бывшего игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Роберта Хорри, касавшиеся инцидента между Лукой Дончичем и Гогой Битадзе. После игры Хорри в прямом эфире своего шоу усомнился в последовательности НБА при вынесении технических фолов и упомянул в этом контексте Грина. Тот отреагировал резко.

«Гога Битадзе сказал, что угрожал всей его семье. В какой-то момент я не могу это терпеть, я должен постоять за себя. Роберт Хорри приходит на шоу и втягивает меня в разговор. Может, он хотел внимания. Пусть все дадут ему это внимание, которого он заслуживает. Но я не знаю, какое отношение я имею к этой ситуации», – заявил Грин в своём подкасте на YouTube.

По словам форварда, в инциденте была пересечена личная грань, что меняет реакцию игроков по сравнению с обычным обменом колкостями на площадке. Сам Дончич объяснял, что перепалка велась на сербском и Битадзе позволил себе некорректные высказывания о его семье. Битадзе, в свою очередь, отрицал эту версию и утверждал, что первым начал словесную перепалку словенец.