Кириленко сделал заявление о неформальных переговорах с ФИБА по сборной России

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал о текущем диалоге с Международной федерацией баскетбола (ФИБА) и назвал отстранение российских команд от международных соревнований несправедливым.

«Работа с ФИБА идёт, я общался недавно с ними в неофициальном формате. Движение есть, шаг за шагом. Мы видим, что уже есть первые звоночки: наши паралимпийцы участвовали и с гимном, и с флагом — это очень здорово. Но на практике… То, что случилось с нами четыре года назад, — это абсолютно несправедливая история, и это все понимают. А теперь как вернуть ситуацию обратно, никто не знает, и все застыли на месте», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Напомним, в марте 2022 года ФИБА отстранила российские сборные от участия в турнирах под своей эгидой. Российские клубы также не выступают в Евролиге.