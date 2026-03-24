Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Новичок «Бостона» установил уникальное достижение в истории клуба

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Максим Шульга стал первым игроком в истории клуба, который набрал очки в матче НБА и в игре G-лиги в один день. Об этом сообщает пресс-служба команды.

НБА — регулярный чемпионат
23 марта 2026, понедельник. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
92 : 102
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Бостон Селтикс: Браун - 29, Тейтум - 16, Уайт - 15, Притчард - 10, Гарза - 5, Шейерман - 5, Шульга - 4, Кета - 4, Хозер - 2, Бэсси - 2, Харпер Мл., Уолш, Гонсалес, Уильямс
Миннесота Тимбервулвз: Хиланд - 23, Макдэниелс - 19, Досунму - 17, Рид - 11, Гобер - 9, Рэндл - 9, Дивинченцо - 8, Андерсон - 6, Шеннон, Филлипс, Инглс, Конли, Пуллин, Беранже, Кларк

«Бостон» уступил «Миннесоте Тимбервулвз» (92:102), но главным событием дня стала необычная статистика 21-летнего новичка. Днём ранее Шульга сыграл за фарм-клуб «Мэн Селтикс» в G-лиге, где за 28 минут набрал 12 очков, сделал пять подборов и четыре передачи в победном матче с «Кливленд Чардж» (121:91). Вечером того же дня он вышел на паркет в матче НБА против «Миннесоты» и записал на свой счёт первые очки в карьере.

Шульга был выбран на драфте-2025 под 57-м номером. Большую часть сезона он проводит в G-лиге, где его средние показатели составляют 15,8 очка, 4,6 подбора и 6,8 передачи за игру. «Бостон» с балансом 47-24 лидирует в Атлантическом дивизионе.

«Оклахома» штампует победы, игрок «Голден Стэйт» получил жуткую травму. Итоги дня в НБА
