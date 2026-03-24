Раякович оценил состояние травмированного Ингрэма

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Дарко Раякович прокомментировал ситуацию с форвардом Брэндоном Ингрэмом, который был исключён из состава перед самым началом матча с «Ютой Джаз».

НБА — регулярный чемпионат
24 марта 2026, вторник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
127 : 143
Торонто Рэпторс
Торонто
Юта Джаз: Бэйли - 37, Сенсабо - 24, Кончар - 19, Чьебв - 16, Чендлер - 13, Харклесс - 9, Филиповски - 6, Мбенг - 3, Уильямс, Кольер, Михайлюк, Лав
Торонто Рэпторс: Барретт - 27, Мамукелашвили - 23, Уолтер - 21, Барнс - 20, Баттл - 17, Дик - 13, Мюррей-Бойлс - 9, Шид - 7, Могбо - 4, Фульц - 2, Ингрэм, Темпл, Джексон-Дэвис

По словам наставника, повреждение не носит серьёзного характера, сообщает пресс-служба клуба. Ингрэм должен был выйти в стартовой пятёрке, но незадолго до игры у него воспалилась пятка, и его заменил Джа’Кобе Уолтер. После победы над «Ютой» (143:127) Раякович успокоил болельщиков.

«Это не вызывает серьёзных опасений. Мы посмотрим на его состояние завтра, но я не думаю, что это что-то серьёзное», — цитирует Раяковича пресс-служба «Торонто».

По словам тренера, решение было скорее профилактическим: команда не стала рисковать здоровьем игрока.

