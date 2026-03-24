Раякович оценил состояние травмированного Ингрэма

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Дарко Раякович прокомментировал ситуацию с форвардом Брэндоном Ингрэмом, который был исключён из состава перед самым началом матча с «Ютой Джаз».

По словам наставника, повреждение не носит серьёзного характера, сообщает пресс-служба клуба. Ингрэм должен был выйти в стартовой пятёрке, но незадолго до игры у него воспалилась пятка, и его заменил Джа’Кобе Уолтер. После победы над «Ютой» (143:127) Раякович успокоил болельщиков.

«Это не вызывает серьёзных опасений. Мы посмотрим на его состояние завтра, но я не думаю, что это что-то серьёзное», — цитирует Раяковича пресс-служба «Торонто».

По словам тренера, решение было скорее профилактическим: команда не стала рисковать здоровьем игрока.