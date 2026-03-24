Кэмерон Томас покинет «Милуоки» — инсайдер Шэмс Чарания

«Милуоки Бакс» планирует расстаться с защитником Кэмероном Томасом, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

24-летний баскетболист перешёл в «Милуоки» после того, как в феврале был отчислен из «Бруклин Нетс». В «Бакс» возлагали на него большие надежды: главный тренер Док Риверс сравнивал его с Джамалом Кроуфордом и Лу Уильямсом — двумя лучшими шестыми игроками в истории НБА, которых он тренировал ранее.

За 18 матчей в составе «Милуоки» Томас набирал в среднем 10,7 очка, 1,9 подбора и 1,6 передачи за 16,6 минуты, реализуя 43,1% бросков с игры. После ухода Томаса «Бакс» подписали стандартный контракт с Питом Нэнсом.

«Милуоки» (29-41) рискует впервые за 10 лет не попасть в плей-офф. Команда отстаёт от зоны плей-ин на 7,5 победы.