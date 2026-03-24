Стоимость Евролиги и её клубов превысила € 3,2 млрд

Общая стоимость Евролиги и клубов, выступающих в турнире, превысила € 3,2 млрд. Об этом свидетельствуют данные отчёта инвестиционной компании JB Capital, сообщает пресс-служба лиги.

Согласно отчёту, сама Евролига в сезоне-2025/2026 оценивается в € 1,41 млрд. С применением того же мультипликатора к прогнозируемому показателю EBITDA на сезон-2026/2027 эта сумма вырастет до € 1,64 млрд. Руководство турнира ожидает, что в долгосрочной перспективе выручка и EBITDA будут расти более чем на 10% ежегодно.

Общая стоимость всех лицензированных клубов оценивается примерно в € 1,8 млрд. Отдельные команды оцениваются в сумму от € 60 млн до более чем € 320 млн в зависимости от выручки и общего финансового состояния.