Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Баскетболист NCAA стал первым игроком, подписавшим контракт с крупным обувным брендом

Баскетболист NCAA стал первым игроком, подписавшим контракт с крупным обувным брендом
19-летний американский баскетболист Дариус Акафф-младший, выступающий на позиции защитника за команду «Арканзас Рейзорбэкс» в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), подписал контракт с Reebok на выпуск собственной модели кроссовок, о чём сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

Дариус, будучи первокурсником в колледже, стал первым представителем NCAA, заключившим индивидуальный контракт с крупным обувным брендом на выпуск собственных кроссовок. 19-летний Акафф занимает восьмое место в рейтинге аналитиков драфта ESPN Джереми Ву перед проведением драфта в лиге в 2026 году.

Для Reebok Дариус стал первым мужчиной-баскетболистом, у которого появилась фирменная обувь со времён Джона Уолла.

«Мартовское безумие» — 2026: гид по главному турниру студенческого баскетбола США
