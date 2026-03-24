Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Главная Баскетбол Новости

«Выступал не как белый парень». Леброн вспомнил, как впервые увидел игру Остина Ривза

«Выступал не как белый парень». Леброн вспомнил, как впервые увидел игру Остина Ривза
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда клуба из Калифорнии «Лос-Анджелес Лейкерс», вспомнил, как впервые увидел игру 27-летнего одноклубника и соотечественника Остина Ривза.

«После того как мы подписали с ним контракт, я пересмотрел множество его лучших моментов и игр [в NCAA] за «Уичито Стэйт», а потом и за «Оклахому». Первое, что я заметил, — это довольно забавно. Мы всегда об этом говорим.

Он играл не как белый парень, совершенно иначе. У него была совсем другая манера игры. Я вырос на северо-востоке Огайо, так что в курсе, как играют белые парни», — приводит слова Джеймса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

Сейчас читают:
Сумеете угадать героя «Лейкерс»? Это точно не Дончич, Леброн или Ривз
Видео
Сумеете угадать героя «Лейкерс»? Это точно не Дончич, Леброн или Ривз
